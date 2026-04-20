الحافلة الثقافية في طرطوس… مكتبة متنقلة تعيد للقراءة حضورها في الفضاء العام

طرطوس-سانا

في مشهد ثقافي تفاعلي يجمع بين المعرفة والحضور الميداني، حطّت الحافلة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة رحالها في محافظة طرطوس اليوم الإثنين، ضمن فعالية تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى مختلف الفئات العمرية، عبر مكتبة متنقلة وأنشطة تفاعلية أتاحت للأطفال والكبار فرصة اختيار الكتب والاطلاع عليها في أجواء تعليمية مفتوحة.

مكتبة متنقلة تصل إلى الناس

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الثقافة لترسيخ الوعي المعرفي وتوسيع دائرة الوصول إلى الكتاب، حيث تحولت الحافلة الثقافية إلى مساحة قراءة متنقلة تجوب المحافظات والأرياف، انطلاقاً من مبدأ “العدالة الثقافية”، وإيصال المعرفة إلى مختلف شرائح المجتمع.

وشهدت المحطة الأولى من الفعالية، التي نظّمها المركز الثقافي في طرطوس، سلسلة من الأنشطة المتنوعة التي استهدفت الأطفال واليافعين والكبار، وتخللتها عروض كتب موجهة للبالغين، إلى جانب توزيع قصص للأطفال ودفاتر تلوين ورسم، في أجواء جمعت بين التعليم والترفيه.

الكورنيش البحري فضاء للقراءة

لاحقاً، انتقلت الحافلة إلى الكورنيش البحري بطرطوس، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى شريحة أوسع من السكان، وإتاحة الفرصة أمام الزوار للتفاعل المباشر مع الأنشطة الثقافية واختيار الكتب، بما يسهم في تعزيز حضور القراءة في الفضاء العام خارج الإطار التقليدي للمكتبات.

رؤية ثقافية عابرة للمحافظات

في تصريح لـ سانا، أوضح مدير الحافلة الثقافية في وزارة الثقافة حسام مزابيبي أن الحافلة تمثل مشروعاً لمكتبة متنقلة تجوب المحافظات السورية، بهدف إيصال المعرفة إلى الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أنها تنطلق من فكرة نشر الثقافة في الأماكن التي تفتقر إلى المراكز الثقافية الثابتة.

وبيّن مزابيبي أن المشروع وصل إلى عدد من المحافظات، بينها دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة وإدلب وحمص واللاذقية وبانياس وصولاً إلى طرطوس، لافتاً إلى أنه تم توزيع نحو عشرة آلاف قصة موجهة للأطفال، إضافة إلى 2500 كتاب للشباب والكبار، مع خطط مستقبلية لتخصيص حافلة ثقافية في كل محافظة لتعزيز الوصول الثقافي إلى المناطق النائية.

الكتاب في مواجهة العزوف الرقمي

من جانبه، اعتبر الفنان التشكيلي برهان إسماعيل السيد، أن هذه المبادرة تمثل تظاهرة ثقافية تسهم في إعادة الاعتبار للكتاب في ظل الانشغال المتزايد بالتقنيات الحديثة، مؤكداً أنها تفتح الباب أمام الأطفال واليافعين لاكتشاف المعرفة بأسلوب تفاعلي وجاذب.

وأشار إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تنمية الحس الثقافي والفني لدى الأطفال، وتساعد على اكتشاف المواهب المبكرة، معتبراً أنها تشكل جسراً بين الثقافة والمجتمع، وتعزز حضور الفعل الثقافي في الحياة اليومية.

تفاعل مجتمعي وتجربة تعليمية جديدة

من جهتها، قالت المشاركة منال سليم: إن الحافلة الثقافية تقدم تجربة مختلفة ومميزة تسهم في تنمية التفكير لدى الأطفال، من خلال أنشطة تفاعلية تجعل القراءة نشاطاً ممتعاً وغير تقليدي، بعيداً عن الأساليب التعليمية النمطية.

أما الطفل عبد الله مولوي فأكد أن مشاركته في الفعالية كانت تجربة ممتعة، موضحاً أنه استمتع باختيار القصص وقراءتها مع أصدقائه، ما جعله ينظر إلى الكتاب كوسيلة للمتعة والمعرفة في آن معاً.

نحو ترسيخ ثقافة القراءة

في ختام الفعالية، أجمع المشاركون على أن الحافلة الثقافية شكلت تجربة نوعية في نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين المتعة والفائدة.