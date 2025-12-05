توافد الأهالي إلى ساحة العاصي في مدينة حماة للمشاركة بالاحتفال بمناسبة مرور عام على التحرير
تحليق طيران شراعي في سماء مدينة إدلب ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى التحرير والنصر
انتشار أمني في محيط ساحة العاصي بحماة لتأمين المشاركين بالاحتفال بمرور عام على تحرير المدينة
انطلاق فعاليات مسير درب التحرير في إدلب بعرض للطيران الشراعي احتفالاً بذكرى التحرير
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة
“أطفال النصر” فعالية لذوي الإعاقة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
سرايا الهندسة في وزارة الدفاع السورية تتلف كمية من مخلفات الحرب في حمص
“أهازيج النصر” احتفالية على مدرج بصرى الأثري بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
Sign in to your account
تذكرني