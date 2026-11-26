اللاذقية-سانا

بلغت نسبة تنفيذ خطة تعزيل المجاري المائية في اللاذقية نحو 60 بالمئة، فيما تجاوزت نسبة التخزين في السدود 60 ‏بالمئة، وذلك ضمن الاستعدادات للموسم المطري والحد من مخاطر الفيضانات وحماية المناطق السكنية والممتلكات.‏

وشملت جولة ميدانية مشتركة لمديريتي الموارد المائية والطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الخميس، مناطق البصة والمنطقة ‏الصناعية عند معمل الغزل، والنهر الكبير الشمالي، وصولاً إلى سد مشقيتا، لمتابعة أعمال التعزيل والتوسعة والاطلاع على ‏جاهزية المنشآت المائية لاستقبال الواردات المطرية.‏

متابعة أعمال التعزيل وجاهزية السدود

وأوضح مدير مديرية الموارد المائية في اللاذقية المهندس محمود قدار، في تصريح لـ سانا، أن نسبة تنفيذ خطة تعزيل ‏المجاري المائية بلغت نحو 60 بالمئة، مشيراً إلى استمرار الأعمال بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأضاف قدار أن نسبة التخزين المائي في السدود تجاوزت 60 بالمئة، مؤكداً أن سد مشقيتا بحالة فنية جيدة وقادر على ‏استيعاب الموجات الفيضانية، مع استمرار أعمال الصيانة والتأكد من جاهزية التجهيزات والمنشآت التابعة له.‏

توسعة مجاري المياه

من جهته، أوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال، أن الجولة تهدف إلى متابعة واقع ‏السدود ومناسيب المياه فيها، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والأضرار البشرية والمادية المحتملة.‏

وأشار كيال إلى تنفيذ أعمال توسعة للنهر الكبير الشمالي بطول نحو 500 متر، للحد من مخاطر فيضانه وحماية المناطق ‏المحاذية له، مبيناً أن نمو الأشجار خلال السنوات الماضية أدى إلى تضييق بعض المجاري المائية، ما يستدعي إزالة ‏العوائق وتوسعتها لضمان تصريف المياه.‏

وتأتي الجولة ضمن الاستعدادات لموسم الأمطار، التي تتطلب متابعة دورية للمجاري المائية والسدود وإزالة العوائق التي ‏تحد من تصريف المياه، ولا سيما في المناطق المعرضة للسيول والفيضانات، بما يسهم في حماية السكان والممتلكات.‏