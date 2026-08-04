مشاركون في Medica Scope 2026 لـ سانا: المعرض يعزز الشراكات ويدعم الصناعة الوطنية الدوائية

دمشق-سانا

شكل المعرض الطبي الدولي التخصصي Medica Scope 2026 منصة لتعزيز التواصل بين شركات الأدوية السورية ونظيراتها المحلية والدولية، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات الدوائية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتطوير القطاع الصحي.

وأكد مشاركون من شركات الأدوية السورية أهمية المعرض من ناحية توسيع مجالات الشراكة، بما يلبي احتياجات السوق الدوائية السورية، ويرسخ الثقة بالمنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة، حيث بيّن مدير إحدى شركات الأدوية عبد الرحمن الشايب، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المعرض ساهم في خلق فرص لعقد اتفاقيات مشتركة بين الشركات المحلية والمصنعة الأجنبية.

استقطاب أفكار وفرص جديدة

ورأى الشايب أن المعارض السورية تشهد تطوراً ملحوظاً من خلال استقطاب أفكار وفرص جديدة، إذ أكد أهمية تعزيز ثقة الشركات الخارجية بالسوق السورية لتقديم منتجات نوعية تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق وتتجاوز التكرار، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الجهود بين وزارة الصحة والقطاعات الطبية لتحديد الحاجة الحقيقية للسوق وتأمين احتياجات الأدوية النوعية.

بدورها، أوضحت قائدة فريق الدعاية الطبية في إحدى شركات الأدوية لينا سلوم أن مشاركة الشركة في المعرض تضمنت تقديم أحدث الابتكارات الدوائية ولا سيما دواء بريفابولت (Privabolt) المخصص لعلاج مرض الصرع، إلى جانب البخاخات الصدرية ذات الجرعات المحددة (MDI)، مشيرةً إلى دور المعرض في تعزيز أواصر التعاون لدعم القطاع الدوائي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

التعريف بأحدث التقنيات والأصناف الدوائية

وبيّن المشرف الإداري في إحدى شركات الأدوية علي الأكرم أن مشاركة الشركة في المعرض الطبي التخصصي الدولي تهدف إلى تعريف الكوادر الطبية والعالم بأحدث التقنيات والأصناف الدوائية النوعية التي تستوردها الشركة من كبرى المؤسسات العالمية لتأمين مختلف الاحتياجات الدوائية في السوق المحلي.

وأشارت الصيدلانية سالي مصطفى من المكتب العلمي لإحدى شركات الأدوية إلى أن الشركة عرضت أصنافاً متنوعة من الأدوية التي ينال استخدامها ثقة واسعة لدى الأطباء والصيادلة، مؤكدة أن مشاركة الشركة في المعرض تُعد خطوة فعالة لترسيخ حضورها مجدداً بعد انقطاع دام حوالي خمس سنوات، وتوطيد علاقاتها مع الفاعلين في القطاع الطبي والصيدلاني، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق السورية وتوسيع نطاق توفير المنتجات الدوائية لمختلف الشرائح الطبية.

وتختم غداً الأربعاء، فعاليات المعرض الطبي الدولي التخصصي، الذي انطلق الأحد الماضي بمشاركة 114 شركة ومؤسسة محلية وعربية ‏وأجنبية متخصصة في القطاع الطبي.