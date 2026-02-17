وزارة الدفاع تفتتح جسراً مؤقتاً يربط قريتي مراط والمريعية على نهر الفرات في دير الزور

بدء تسليم رواتب المتقاعدين في مديرية البريد بالقنيطرة
موسم زراعي مبشر في ريف القنيطرة وانتعاش للحقول والمراعي بعد الهطولات المطرية الأخيرة
شرطة المرور في القنيطرة.. عمل مستمر لتنظيم السير وضمان السلامة المرورية
وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ يتحدث لـ سانا حول واقع الجامعات السورية
حملة تشجير واسعة في حلب وريفها لزراعة 11000 غرسة واستعادة الغطاء النباتي
