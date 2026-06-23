عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير

3X3A0767 عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير

دمشق-سانا‏

أطلقت جمعية المسرح الحر اليوم الإثنين أول فعالية فنية بعد التحرير في مقرها بدمشق، ‏متضمنة معرضاً تشكيلياً وحفلاً موسيقياً، وتستمر الفعالية حتى الـ24 من الشهر الجاري.‏

3X3A0742 عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً لعدد من الفنانين الذين تجولوا بين 22 لوحة للفنان ‏التشكيلي رفعت الأشمر، تناولت الطبيعة الصامتة ومشاهد من التراث السوري، بينما ‏استمتع الحضور بأغاني الطرب الأصيل من جيل السبعينيات، قدمها عازف الأورغ بسام ‏الطباع وعازف العود فادي العبدالله، بمرافقة أصوات الفنانين عدنان عمر وباسل فتال.‏

دعم المواهب بلا قيود

رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد عطايا أوضح في تصريح لـ سانا أن هذه الفعالية هي ‏الأولى في مقر الجمعية بعد إسقاط النظام البائد، وتأتي عقب مشاركتهم في احتفالات ‏النصر ومعرض دمشق الدولي، وبعد تشكيل مجلس إدارة جديد.

وأكد عطايا أن أهمية الفعالية تكمن في دعم المواهب الشابة غير المنتسبة لنقابة الفنانين أو ‏للمعهد العالي للفنون المسرحية أو لكلية الفنون الجميلة، وبعيداً عن أي قيود أو إملاءات ‏كانت مفروضة سابقاً.

وأشار إلى أن مشاريع الجمعية المقبلة تركز على إيصال العروض المسرحية، بما فيها ‏عروض الأطفال، إلى كل مكان عبر جهود فردية من أعضاء الجمعية، ليصل الفن إلى ‏الشارع والحدائق والأحياء، كما كشف عن خطة لافتتاح فروع للجمعية في مختلف ‏المحافظات، واستضافة عروض فنية مستقبلية من بينها عروض للأخوين ملص، مؤكداً ‏الحاجة إلى دعم مادي يضمن استمرار نشاطات الجمعية وتوسعها.‏

أبواب مفتوحة لفناني الثورة السورية

بدوره، شدد عضو مجلس الإدارة بسام دكاك على أهمية الدور التاريخي للجمعية التي ‏استقطبت رواد المسرح السوري مثل حسن دكاك وعبد الجليل آل يحيى وعصمت رشيد، ‏مؤكداً أنها اليوم تفتح أبوابها لكل ما يتعلق بالفن، بمن في ذلك فنانو الثورة السورية ‏والمواهب التي تهجّرت خلال السنوات الماضية.‏

معرض مُهدى لروح حسن دكاك

من جهته، تحدث الفنان رفعت الأشمر عن لوحاته التي اعتمدت على التجسيد البصري ‏والتناغم مع الفنون الأخرى، مشيراً إلى أن المعرض مُهدى لروح الفنان الراحل حسن ‏دكاك، وهو معرضه الثاني بعد التحرير.

ومن الحضور، أشاد محمد بشير الركابي بجمالية الأعمال التي تعكس احترافية الفنان ‏الذي عاصر كبار التشكيليين مثل نصير شورى ومحمود الحماد، لافتاً إلى تمازج الألوان ‏الذي يمنح اللوحات سردية طبيعية حيّة.‏

وتأسست جمعية المسرح الحر عام 1956 على يد الفنان القدير عبد اللطيف فتحي، لتكون ‏من أقدم الهيئات الفنية والثقافية في سوريا، وتعمل في مجالات التمثيل والموسيقى ‏والغناء، وتهدف إلى صقل المواهب الفنية. ‏

3X3A0737 عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير
3X3A0783 عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير
3X3A0789 عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير
3X3A0794 عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير
3X3A0804 عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير
3X3A0810 عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير
3X3A0813 عودة الحياة إلى خشبات الفن: جمعية المسرح الحر تطلق أولى فعالياتها بعد التحرير
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