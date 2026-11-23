تحسن ملحوظ في إنتاجية الزيتون بالقنيطرة ونسبة الزيت مبشرة
الجامع الأعلى الكبير في حماة.. معلم ديني وحضاري في قلب مدينة النواعير
انعقاد ملتقى التدقيق الداخلي الأول بمشاركة من المختصين بالشأن المالي والرقابي
انطلاق ملتقى التدقيق الداخلي الأول في سوريا بمشاركة خبراء ومختصين
قسم تصنيع المقاعد في المعهد التقاني الصناعي بدرعا يوظف خبرة طلابه بتصنيع المقاعد المدرسية
”صُنع في سوريا – أفراح النصر” ينطلق في دمشق بمشاركة 75 شركة
”سيريا تكس” يختتم فعالياته بعقود تصديرية واستقطاب كثير من رجال الأعمال
مبادرة شبابية سورية في ألمانيا تطلق منصة «قانون الطب» لدعم طلاب الطب
Sign in to your account
تذكرني