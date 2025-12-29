جلسة حوارية لمنظمات سورية في ألمانيا حول دعم مشاريع إعادة الإعمار والبناء

احتفالات عيد الفصح المجيد في دمشق.. فرحٌ وأمنيات بغد أجمل لسوريا وشعبها
الآثار الإنسانية للعقوبات محور لقاء بين الجالية السورية ونائب أمريكي في ميشيغن
لقاء ثقافي في باريس حول دور الجالية في دعم جهود إعادة البناء والإعمار
تشكيل الحكومة السورية الجديدة.. بداية عهد جديد لإعادة الإعمار ومحاربة الفساد-فيديو
الأهالي يعبرون عن فرحتهم بعد أدائهم صلاة عيد الأضحى في ساحة الجندي المجهول بدمشق
