شرطة مرور درعا تواصل أداء واجباتها بكفاءة رغم الظروف الجوية
جلسة حوارية لمنظمات سورية في ألمانيا حول دعم مشاريع إعادة الإعمار والبناء
الجالية السورية في بلجيكا تنظم احتفالاً بمناسبة ذكرى التحرير وإزالة قانون قيصر
“غاباتنا ملحمة سطرتها تضحيات أحرارنا”، احتفالية بعيد الشجرة في دير الزور
ورشة عمل للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية في دمشق
جمعية المعماريين السوريين تطلق مؤتمرها الأول بعد التحرير في دمشق
الجهاز المركزي للرقابة المالية يجري المرحلة الثانية من اختبار مسابقة “مفتش معاون”
“جسور الأمل” مبادرة أطلقها سوريون في هولندا لربط خبراتهم في مرحلة البناء وإعادة الإعمار
Sign in to your account
تذكرني