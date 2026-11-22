انعقاد ملتقى التدقيق الداخلي الأول بمشاركة من المختصين بالشأن المالي والرقابي
قسم تصنيع المقاعد في المعهد التقاني الصناعي بدرعا يوظف خبرة طلابه بتصنيع المقاعد المدرسية
”صُنع في سوريا – أفراح النصر” ينطلق في دمشق بمشاركة 75 شركة
”سيريا تكس” يختتم فعالياته بعقود تصديرية واستقطاب كثير من رجال الأعمال
مبادرة شبابية سورية في ألمانيا تطلق منصة «قانون الطب» لدعم طلاب الطب
ورشة في حمص لتعزيز مهارات البحث التاريخي والحوار المجتمعي
“قلاع حماة”.. أول رحلة علمية إلى إيطاليا
الخطاب الإعلامي الجامع: مسار تقوده وزارة الإعلام لتعزيز المهنية والتماسك المجتمعي
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