دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم الأحد في صالة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة في دمشق ‌‏فعاليات مهرجان التسوق “صُنع في سوريا – أفراح النصر”، بمشاركة 75 ‌‏شركة صناعية، ضمن مبادرة “قطاف 2026” التي أطلقتها غرفة صناعة ‌‏دمشق وريفها، احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، بهدف دعم المنتج الوطني ‌‏وتوفير السلع المحلية للمستهلكين بأسعار مخفضة.‏

ويُنظم المهرجان بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب ومحافظة دمشق، ‌‏ويستمر حتى السابع من كانون الأول المقبل، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة ‌‏الثانية عشرة ظهراً حتى التاسعة مساءً، ويضم منتجات وطنية متنوعة تشمل ‌‏الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية وغيرها.‏

تخفيضات على المنتجات

بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن المهرجان ‌‏يهدف إلى تقديم تخفيضات حقيقية على السلع والمنتجات، وإتاحة الفرصة ‌‏أمام المستهلكين لشرائها مباشرة من المنتجين دون وسطاء، بما يدعم قدرتهم ‌‏الشرائية ويسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز حضور المنتج الوطني.‏

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة أنس طرابلسي أن مبادرة “قطاف” ‏تشجع ‏الصناعيين السوريين على تقديم تخفيضات بنسب مرتفعة على ‏منتجاتهم، بما ‏يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة ‏ارتفاع الأسعار.‏

كرنفالات تجارية وصناعية

ولفت طرابلسي إلى أن المبادرة لن تقتصر على إقامة المهرجانات، بل ‏ستتضمن فعاليات وأنشطة أخرى، من بينها تنظيم كرنفالات تجارية ‏وصناعية في عدد من مناطق دمشق وريفها، بمشاركة واسعة من الشركات ‏الوطنية.

وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها أطلقت في التاسع عشر من الشهر ‌‏الجاري مبادرة “قطاف 2026″، بالتعاون مع محافظة دمشق والشركات ‌‏الصناعية والتجارية والجهات الشريكة، احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير.‏

وتتضمن المبادرة تنظيم مهرجانات للبيع المباشر بأسعار مخفضة، وإطلاق ‌‏قافلة احتفالية متنقلة تجوب عدداً من مناطق ريف دمشق، إلى جانب فعاليات ‌‏فنية وتراثية وإنشادية وأنشطة ترفيهية للأطفال.‏