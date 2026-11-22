دمشق-سانا
انطلقت مساء اليوم الأحد في صالة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة في دمشق فعاليات مهرجان التسوق “صُنع في سوريا – أفراح النصر”، بمشاركة 75 شركة صناعية، ضمن مبادرة “قطاف 2026” التي أطلقتها غرفة صناعة دمشق وريفها، احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، بهدف دعم المنتج الوطني وتوفير السلع المحلية للمستهلكين بأسعار مخفضة.
ويُنظم المهرجان بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب ومحافظة دمشق، ويستمر حتى السابع من كانون الأول المقبل، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى التاسعة مساءً، ويضم منتجات وطنية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية وغيرها.
تخفيضات على المنتجات
بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن المهرجان يهدف إلى تقديم تخفيضات حقيقية على السلع والمنتجات، وإتاحة الفرصة أمام المستهلكين لشرائها مباشرة من المنتجين دون وسطاء، بما يدعم قدرتهم الشرائية ويسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز حضور المنتج الوطني.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة أنس طرابلسي أن مبادرة “قطاف” تشجع الصناعيين السوريين على تقديم تخفيضات بنسب مرتفعة على منتجاتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.
كرنفالات تجارية وصناعية
ولفت طرابلسي إلى أن المبادرة لن تقتصر على إقامة المهرجانات، بل ستتضمن فعاليات وأنشطة أخرى، من بينها تنظيم كرنفالات تجارية وصناعية في عدد من مناطق دمشق وريفها، بمشاركة واسعة من الشركات الوطنية.
وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها أطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري مبادرة “قطاف 2026″، بالتعاون مع محافظة دمشق والشركات الصناعية والتجارية والجهات الشريكة، احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير.
وتتضمن المبادرة تنظيم مهرجانات للبيع المباشر بأسعار مخفضة، وإطلاق قافلة احتفالية متنقلة تجوب عدداً من مناطق ريف دمشق، إلى جانب فعاليات فنية وتراثية وإنشادية وأنشطة ترفيهية للأطفال.