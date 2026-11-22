برلين -سانا
أطلق شباب سوريون وطلاب جامعيون وأكاديميون في مدينة إيسن الألمانية منصة «قانون الطب» التعليمية، في مبادرة تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية، وتسهيل وصول الطلاب السوريين والعرب إلى المعرفة والمصادر الطبية باللغة العربية.
وحضر حفل الإطلاق القنصل العام للجمهورية العربية السورية في بون الدكتور ملهم الخن، وعمدة مدينة إيسن يوليا ياكوب، إلى جانب أكاديميين وأطباء وطلاب، كما تخللته جلسة حوارية بمشاركة ممثلين عن اتحادات طلابية مصرية ويمنية، وأطباء سوريين وسعوديين، تناولت واقع الطلاب واحتياجاتهم وسبل دعمهم.
وأكد الخن لمراسل سانا دعم القنصلية السورية في بون والبعثات السورية في ألمانيا للمبادرات الشبابية السورية، مشيراً إلى أن إطلاق منصة علمية تخدم الدارسين في كليات الطب يمثل فكرة رائدة يمكن أن تسهم في تطوير أساليب التعليم الجامعي.
وأوضح أن القنصلية تشجع المبادرات التي ينظمها الشباب والجاليات السورية في المغترب، وتسعى إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية السورية والمبادرات القائمة في الخارج، بما يتيح نقل الخبرات والمعارف إلى سوريا.
من جهته، قال المدير التنفيذي للمنصة دياب الحلبي، وهو طالب طب بشري في جامعة لايبزيغ إن المنصة مبادرة تعليمية أسسها طلاب طب سوريون في المهجر، بهدف جمع العلوم الطبية في مكان واحد، وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة مع طلاب الطب داخل سوريا.
وأضاف الحلبي أن المنصة تسعى إلى نقل المعارف والخبرات التي يكتسبها الطلاب السوريون في الخارج إلى الداخل السوري، بما يسهم في دعم العملية التعليمية الطبية.
وأشادت الطالبة في كلية طب الأسنان بألمانيا ريتاج حبوب بالمحتوى العربي للمنصة، معتبرة أنه يساعد الطلاب الذين تلقوا تعليمهم باللغة الألمانية على استعادة المصطلحات الطبية بالعربية، ويهيئهم للتواصل مع المرضى عند عودتهم إلى سوريا، لافتة إلى أهمية الصور ومقاطع الفيديو في تبسيط المعلومات وتعزيز فهمها.
بدورها، أعربت رئيسة اتحاد الطلاب المصريين في ألمانيا سهام عبد المولى، وهي طالبة دكتوراه في جامعة لايبزيغ، عن اهتمامها بإقامة شراكات مع المنصة ونقلها إلى الطلاب المصريين والعرب، مشيدة بتوظيف المحتوى البصري في عرض المعلومات العلمية وتقديمها بأسلوب يشجع على التعلم.
كما أكدت الطالبة لميس علوان أهمية المنصة في جمع المعلومات التي يحتاجها الطالب خلال مسيرته الدراسية في مكان واحد، وتقديمها باللغة العربية من خلال النصوص والصور التوضيحية.
وتأتي المبادرة في إطار جهود الشباب والكفاءات السورية في الخارج لتوظيف خبراتهم الأكاديمية والمهنية في دعم التعليم داخل سوريا، وتعزيز التواصل العلمي بين الطلاب السوريين في المغترب ونظرائهم في الجامعات السورية.