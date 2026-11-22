برلين -سانا‏

أطلق شباب سوريون وطلاب جامعيون وأكاديميون في مدينة إيسن الألمانية منصة ‌‏«قانون الطب» التعليمية، في مبادرة تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية، وتسهيل ‏وصول الطلاب السوريين والعرب ‏إلى المعرفة والمصادر الطبية باللغة العربية.‏

وحضر حفل الإطلاق القنصل العام للجمهورية العربية السورية في بون الدكتور ملهم ‏الخن، وعمدة مدينة إيسن يوليا ياكوب، إلى جانب أكاديميين وأطباء وطلاب، كما ‏تخللته جلسة حوارية بمشاركة ممثلين عن اتحادات طلابية مصرية ويمنية، وأطباء ‏سوريين وسعوديين، تناولت واقع الطلاب واحتياجاتهم وسبل دعمهم.‏

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وأكد الخن لمراسل سانا دعم القنصلية السورية في بون والبعثات السورية في ألمانيا ‏للمبادرات الشبابية السورية، مشيراً إلى أن إطلاق منصة علمية تخدم الدارسين في ‏كليات الطب يمثل فكرة رائدة يمكن أن تسهم في تطوير أساليب التعليم الجامعي.‏

وأوضح أن القنصلية تشجع المبادرات التي ينظمها الشباب والجاليات السورية في ‏المغترب، وتسعى إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية السورية والمبادرات القائمة ‏في الخارج، بما يتيح نقل الخبرات والمعارف إلى سوريا.‏

من جهته، قال المدير التنفيذي للمنصة دياب الحلبي، وهو طالب طب بشري في ‏جامعة لايبزيغ إن المنصة مبادرة تعليمية أسسها طلاب طب سوريون في المهجر، ‏بهدف جمع العلوم الطبية في مكان واحد، وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة مع طلاب ‏الطب داخل سوريا.‏

وأضاف الحلبي أن المنصة تسعى إلى نقل المعارف والخبرات التي يكتسبها الطلاب ‏السوريون في الخارج إلى الداخل السوري، بما يسهم في دعم العملية التعليمية الطبية.‏

وأشادت الطالبة في كلية طب الأسنان بألمانيا ريتاج حبوب بالمحتوى العربي للمنصة، ‏معتبرة أنه يساعد الطلاب الذين تلقوا تعليمهم باللغة الألمانية على استعادة المصطلحات ‏الطبية بالعربية، ويهيئهم للتواصل مع المرضى عند عودتهم إلى سوريا، لافتة إلى ‏أهمية الصور ومقاطع الفيديو في تبسيط المعلومات وتعزيز فهمها.‏

بدورها، أعربت رئيسة اتحاد الطلاب المصريين في ألمانيا سهام عبد المولى، وهي ‏طالبة دكتوراه في جامعة لايبزيغ، عن اهتمامها بإقامة شراكات مع المنصة ونقلها إلى ‏الطلاب المصريين والعرب، مشيدة بتوظيف المحتوى البصري في عرض المعلومات ‏العلمية وتقديمها بأسلوب يشجع على التعلم.‏

كما أكدت الطالبة لميس علوان أهمية المنصة في جمع المعلومات التي يحتاجها الطالب ‏خلال مسيرته الدراسية في مكان واحد، وتقديمها باللغة العربية من خلال النصوص ‏والصور التوضيحية.‏

وتأتي المبادرة في إطار جهود الشباب والكفاءات السورية في الخارج لتوظيف ‏خبراتهم الأكاديمية والمهنية في دعم التعليم داخل سوريا، وتعزيز التواصل العلمي بين ‏الطلاب السوريين في المغترب ونظرائهم في الجامعات السورية.‏



