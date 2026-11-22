دمشق-سانا ‏

نظمت الجمعية السورية للمدققين الداخليين، اليوم الأحد، ملتقى التدقيق ‌‏الداخلي الأول في سوريا، تحت شعار “من دمشق تبدأ الحكاية”، احتفاءً ‌‏بانضمامها رسمياً إلى المعهد العالمي للمدققين الداخليين‏، وذلك بحضور ‌‏وزير المالية محمد يسر برنية، ومشاركة خبراء ومختصين ومعنيين بالشأنين ‌‏المالي والرقابي.‏

وسلط الملتقى الضوء على أهمية تطوير مهنة التدقيق الداخلي، وتعزيز ‏الحوار المهني وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث المعايير والممارسات ‏الدولية، بما يدعم ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء ‏المؤسسي في مختلف القطاعات.‏

وأكد الوزير برنية، في كلمة له، أن الملتقى لا يمثل مجرد مناسبة مهنية، بل ‏خطوة مهمة في مسار وطني يستهدف بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ‏وقدرة على تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تفرض تطوير ‏أساليب العمل المؤسسي والارتقاء بأدوات الإدارة والرقابة، بما يعزز استدامة ‏الأداء المؤسسي.‏

الحوكمة والتدقيق أساس الإصلاح المؤسسي

بيّن برنية أن التحديات الراهنة تتطلب الانتقال من مفهوم إعادة بناء ‏المؤسسات إلى تطويرها وتحديثها، عبر تبني نهج يستند إلى المعرفة والكفاءة ‏والمساءلة، لافتاً إلى أن المؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات التنمية ‏والنهوض الاقتصادي هي التي تعتمد المعايير والممارسات المهنية الحديثة ‏في مختلف مستويات عملها.‏

وأشار إلى أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي لا يقتصر على تعديل الأنظمة ‏والإجراءات، بل يبدأ بتغيير ثقافة العمل وآليات الإدارة داخل المؤسسات، ‏مؤكداً أن المؤسسات الناجحة هي التي تمتلك القدرة على اكتشاف المخاطر ‏مبكراً، ومعالجة أوجه القصور، والتعلم من التجارب، بما يضمن التحسين ‏المستمر للأداء.‏

وأوضح وزير المالية أن الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ‏المستقل تشكل ركائز أساسية لأي عملية إصلاح ناجحة، مؤكداً أن التدقيق ‏الداخلي يمثل شريكاً مهنياً في حماية المؤسسات وتعزيز كفاءتها، من خلال ‏تقييم فعالية الرقابة والحوكمة والمساهمة في تحسين العمليات وترشيد ‏استخدام الموارد.‏

وشدد الوزير برنية على أهمية تطوير المهن المالية من خلال الأطر ‏والجمعيات المتخصصة التي تجمع الخبرات وتنشر المعرفة وتعزز الالتزام ‏بالمعايير الدولية، معتبراً أن جمعية المدققين الداخليين ومديري المخاطر تمثل ‏بيتاً مهنياً يسهم في بناء القدرات وترسيخ استقلالية المهنة وتعزيز دورها في ‏دعم مؤسسات القطاعين العام والخاص والاقتصاد الوطني.‏

فرص دولية للكفاءات السورية

بدورها، رئيسة مجلس إدارة الجمعية السورية للمدققين الداخليين جيهان ‏جديني أكدت لـ سانا أن الانضمام يشكل نقلة نوعية للمهنة في سوريا، إذ ‏يربط الجمعية بالمجتمع المهني العالمي ويتيح نقل المعارف والخبرات ‏وأفضل الممارسات الدولية إلى الأعضاء، إضافة إلى توفير مزايا مهنية ‏تشمل تخفيض رسوم العضوية والبرامج والامتحانات المهنية المعتمدة دولياً.‏

وأوضحت جديني أن هذه العضوية تفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات السورية ‏للحصول على الشهادات الاحترافية العالمية في مجال التدقيق الداخلي، ‏وتعزز فرص اعتماد مركز امتحاني داخل سوريا، بما يخفف الأعباء المالية ‏واللوجستية على الراغبين بالتقدم للامتحانات الدولية، ويتيح وصولاً أكبر إلى ‏مسارات التطور المهني المتخصصة.‏

ولفتت جديني إلى أن أعضاء الجمعية سيتمكنون من الاستفادة من الأدلة ‏والمعايير والموارد المهنية الصادرة عن المعهد العالمي، الأمر الذي يسهم في ‏تطوير الممارسة المهنية محلياً، معتبرة أن الخطوة تمهد لاستقطاب منظمات ‏مهنية دولية أخرى إلى سوريا، بما يوفر فرصاً إضافية للتدريب والتأهيل ‏وبناء القدرات للشباب السوري في المجالات المالية والرقابية.‏

تطبيق المعايير العالمية محلياً

من جهته، أكد المفوض لشؤون الرعاية وتنظيم الفعاليات في الجمعية ‏السورية للمدققين الداخليين محمد شريف أن انضمام الجمعية إلى المعهد ‏العالمي يرسخ حضور مهنة التدقيق الداخلي في سوريا ضمن المنظومة ‏المهنية الدولية، ويسهم في نقل وتطبيق المعايير العالمية، بما يعزز الحوكمة ‏والشفافية في مؤسسات القطاعين العام والخاص.‏

وأشار إلى أن التدقيق الداخلي بات يشكل شريكاً أساسياً في دعم نجاح ‏المؤسسات من خلال تحسين الأداء والحد من الهدر وتعزيز الثقة بالمؤسسات ‏ورفع كفاءة أعمالها.‏

يُذكر أن سوريا انضمت رسمياً أواخر تشرين الأول لتصبح العضو الوطني ‏رقم 123 في المعهد العالمي للمدققين الداخليين، الذي يضم أكثر من 265 ‏ألف عضو عالمياً.‏

ويعد المعهد الذي تأسس عام 1941 الجهة العالمية الرائدة، والمرجع المعتمد، ‏والمنظمة المهنية الدولية الأولى المتخصصة في مجال التدقيق الداخلي على ‏مستوى العالم.‏