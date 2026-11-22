دمشق-سانا
نظمت الجمعية السورية للمدققين الداخليين، اليوم الأحد، ملتقى التدقيق الداخلي الأول في سوريا، تحت شعار “من دمشق تبدأ الحكاية”، احتفاءً بانضمامها رسمياً إلى المعهد العالمي للمدققين الداخليين، وذلك بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، ومشاركة خبراء ومختصين ومعنيين بالشأنين المالي والرقابي.
وسلط الملتقى الضوء على أهمية تطوير مهنة التدقيق الداخلي، وتعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يدعم ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير برنية، في كلمة له، أن الملتقى لا يمثل مجرد مناسبة مهنية، بل خطوة مهمة في مسار وطني يستهدف بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تفرض تطوير أساليب العمل المؤسسي والارتقاء بأدوات الإدارة والرقابة، بما يعزز استدامة الأداء المؤسسي.
الحوكمة والتدقيق أساس الإصلاح المؤسسي
بيّن برنية أن التحديات الراهنة تتطلب الانتقال من مفهوم إعادة بناء المؤسسات إلى تطويرها وتحديثها، عبر تبني نهج يستند إلى المعرفة والكفاءة والمساءلة، لافتاً إلى أن المؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات التنمية والنهوض الاقتصادي هي التي تعتمد المعايير والممارسات المهنية الحديثة في مختلف مستويات عملها.
وأشار إلى أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي لا يقتصر على تعديل الأنظمة والإجراءات، بل يبدأ بتغيير ثقافة العمل وآليات الإدارة داخل المؤسسات، مؤكداً أن المؤسسات الناجحة هي التي تمتلك القدرة على اكتشاف المخاطر مبكراً، ومعالجة أوجه القصور، والتعلم من التجارب، بما يضمن التحسين المستمر للأداء.
وأوضح وزير المالية أن الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي المستقل تشكل ركائز أساسية لأي عملية إصلاح ناجحة، مؤكداً أن التدقيق الداخلي يمثل شريكاً مهنياً في حماية المؤسسات وتعزيز كفاءتها، من خلال تقييم فعالية الرقابة والحوكمة والمساهمة في تحسين العمليات وترشيد استخدام الموارد.
وشدد الوزير برنية على أهمية تطوير المهن المالية من خلال الأطر والجمعيات المتخصصة التي تجمع الخبرات وتنشر المعرفة وتعزز الالتزام بالمعايير الدولية، معتبراً أن جمعية المدققين الداخليين ومديري المخاطر تمثل بيتاً مهنياً يسهم في بناء القدرات وترسيخ استقلالية المهنة وتعزيز دورها في دعم مؤسسات القطاعين العام والخاص والاقتصاد الوطني.
فرص دولية للكفاءات السورية
بدورها، رئيسة مجلس إدارة الجمعية السورية للمدققين الداخليين جيهان جديني أكدت لـ سانا أن الانضمام يشكل نقلة نوعية للمهنة في سوريا، إذ يربط الجمعية بالمجتمع المهني العالمي ويتيح نقل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات الدولية إلى الأعضاء، إضافة إلى توفير مزايا مهنية تشمل تخفيض رسوم العضوية والبرامج والامتحانات المهنية المعتمدة دولياً.
وأوضحت جديني أن هذه العضوية تفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات السورية للحصول على الشهادات الاحترافية العالمية في مجال التدقيق الداخلي، وتعزز فرص اعتماد مركز امتحاني داخل سوريا، بما يخفف الأعباء المالية واللوجستية على الراغبين بالتقدم للامتحانات الدولية، ويتيح وصولاً أكبر إلى مسارات التطور المهني المتخصصة.
ولفتت جديني إلى أن أعضاء الجمعية سيتمكنون من الاستفادة من الأدلة والمعايير والموارد المهنية الصادرة عن المعهد العالمي، الأمر الذي يسهم في تطوير الممارسة المهنية محلياً، معتبرة أن الخطوة تمهد لاستقطاب منظمات مهنية دولية أخرى إلى سوريا، بما يوفر فرصاً إضافية للتدريب والتأهيل وبناء القدرات للشباب السوري في المجالات المالية والرقابية.
تطبيق المعايير العالمية محلياً
من جهته، أكد المفوض لشؤون الرعاية وتنظيم الفعاليات في الجمعية السورية للمدققين الداخليين محمد شريف أن انضمام الجمعية إلى المعهد العالمي يرسخ حضور مهنة التدقيق الداخلي في سوريا ضمن المنظومة المهنية الدولية، ويسهم في نقل وتطبيق المعايير العالمية، بما يعزز الحوكمة والشفافية في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن التدقيق الداخلي بات يشكل شريكاً أساسياً في دعم نجاح المؤسسات من خلال تحسين الأداء والحد من الهدر وتعزيز الثقة بالمؤسسات ورفع كفاءة أعمالها.
يُذكر أن سوريا انضمت رسمياً أواخر تشرين الأول لتصبح العضو الوطني رقم 123 في المعهد العالمي للمدققين الداخليين، الذي يضم أكثر من 265 ألف عضو عالمياً.
ويعد المعهد الذي تأسس عام 1941 الجهة العالمية الرائدة، والمرجع المعتمد، والمنظمة المهنية الدولية الأولى المتخصصة في مجال التدقيق الداخلي على مستوى العالم.