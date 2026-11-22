قسم تصنيع المقاعد في المعهد التقاني الصناعي بدرعا يوظف خبرة طلابه بتصنيع المقاعد المدرسية
”صُنع في سوريا – أفراح النصر” ينطلق في دمشق بمشاركة 75 شركة
شكّل منصة لترويج المنتجات السورية.. اختتام معرض سيريا تكس في دمشق
مبادرة شبابية سورية في ألمانيا تطلق منصة «قانون الطب» لدعم طلاب الطب
ورشة في حمص لتعزيز مهارات البحث التاريخي والحوار المجتمعي
“قلاع حماة”.. أول رحلة علمية إلى إيطاليا
الخطاب الإعلامي الجامع: مسار تقوده وزارة الإعلام لتعزيز المهنية والتماسك المجتمعي
من السماء…كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في السقيلبية بريف حماة
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