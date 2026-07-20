‏المؤسسة العامة للمعارض: إطلاق الدورة الـ 63 لمعرض دمشق ‏الدولي من 26 آب حتى 4 أيلول

دمشق-سانا‏

أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية اليوم الإثنين ‏إطلاق الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي، خلال الفترة الممتدة ‏من الـ 26 من آب وحتى الـ 4 من أيلول 2026 والذي يقام ‏برعاية الرئيس أحمد الشرع، وتنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة ‏وإدارة معرض دمشق الدولي‎.

وجاء هذا الاعلان ضمن مؤتمر صحفي أقيم في فندق البوابات ‏السبع بدمشق، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن ‏الفعاليات الاقتصادية والتجارية‎.‎

وزير الاقتصاد: شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في كلمة له أن سوريا ‏تقف اليوم أمام مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بتحديات كبيرة وفرص ‏أكبر، والنهوض الاقتصادي يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة ‏والقطاع الخاص‎.‎

ولفت الوزير الشعار إلى أن الأيام الثلاثة الأولى من معرض دمشق ‏الدولي خصصت لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية ‏تأكيداً لهوية المعرض الاقتصادية وتعزيزاً لفرص الشراكات ‏الاستثمارية‎.‎

منتدى دمشق الاقتصادي العالمي

وأعلن الوزير الشعار عن إطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي ‏ضمن فعاليات المعرض، ليكون منصة للحوار بين الحكومة ‏والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء الدوليين‎.‎

وأشار الوزير الشعار إلى أن منتدى دمشق الاقتصادي العالمي ‏يهدف إلى بناء الثقة بالاقتصاد السوري، وعرض الفرص ‏الاستثمارية، ودعم الصناعة والتجارة والصادرات‎.‎

وقال الشعار: رسالتنا إلى رجال الأعمال والمستثمرين واضحة، ‏سوريا اليوم أرض فرص، وأبوابها مفتوحة أمام كل شريك جاد ‏يسهم في بناء اقتصاد منتج وتنافسي يحقق المنفعة المتبادلة‎.‎

حمزة: استعادة سوريا مكانتها الاقتصادية

كما أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ‌‏محمد حمزة في كلمته أن معرض دمشق الدولي يمثل خطوة جديدة ‏في ‏استعادة سوريا مكانتها الاقتصادية، وتقدمها إلى العالم برؤية ‏جديدة ‏واقتصاد منفتح وفرص استثمارية حقيقية وإرادة لا تعرف ‌‏المستحيل‎.‎

ولفت حمزة إلى أن النجاح الذي حققته الدورة الـ 62 الماضية، في ‌‏جمع الدول والشركات والمستثمرين تحت سقف واحد شكّل أساساً ‌‏للبناء على التجربة، وتقديم دورة أكثر نضجاً وتنظيماً وتأثيراً في ‌‏الاقتصاد الوطني‎.‎

وبين حمزة أن المؤسسة أنجزت أعمال تأهيل وتحسين واسعة في ‌‏مدينة المعارض شملت المرافق والخدمات والبنية التحتية، مؤكداً ‌‏جاهزيتها لاستضافة كبرى المعارض والفعاليات بما يليق بدمشق ‌‏وسوريا‎.‎

بناء الشراكات وتوقيع الاتفاقيات

وأشار حمزة إلى تخصيص الأيام الثلاثة الأولى من معرض دمشق ‌‏الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، بهدف ‌‏تعزيز فرص عقد اللقاءات وبناء الشراكات وتوقيع الاتفاقيات ‌‏وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة‎.‎

وأوضح حمزة أن الدورة الـ 63 ستتضمن العديد من الفعاليات ‌‏النوعية والمفاجآت، في إطار تعزيز الهوية الاقتصادية للمعرض ‌‏وترسيخ مكانته كمنصة للاستثمار والتعاون الاقتصادي‎.‎

وعلى هامش فعاليات مؤتمر الإعلان وقعت المؤسسة العامة ‏للمعارض والأسواق الدولية عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات ‏شريكة وراعية لمعرض دمشق الدولي بنسخته الـ 63‌‎.‎