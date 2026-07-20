‏المؤسسة العامة للمعارض: إطلاق الدورة الـ 63 لمعرض دمشق ‏الدولي من 26 آب حتى 4 أيلول

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية اليوم الإثنين إطلاق الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي، خلال الفترة الممتدة من الـ 26 من آب وحتى الـ 4 من أيلول 2026 والذي يقام برعاية الرئيس أحمد الشرع، وتنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة وإدارة معرض دمشق الدولي.
وجاء هذا الاعلان ضمن مؤتمر صحفي أقيم في فندق البوابات السبع بدمشق، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية والتجارية.
وزير الاقتصاد: شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في كلمة له أن سوريا تقف اليوم أمام مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بتحديات كبيرة وفرص أكبر، والنهوض الاقتصادي يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الأيام الثلاثة الأولى من معرض دمشق الدولي خصصت لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية تأكيداً لهوية المعرض الاقتصادية وتعزيزاً لفرص الشراكات الاستثمارية.
منتدى دمشق الاقتصادي العالمي
وأعلن الوزير الشعار عن إطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المعرض، ليكون منصة للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء الدوليين.
وأشار الوزير الشعار إلى أن منتدى دمشق الاقتصادي العالمي يهدف إلى بناء الثقة بالاقتصاد السوري، وعرض الفرص الاستثمارية، ودعم الصناعة والتجارة والصادرات.
وقال الشعار: رسالتنا إلى رجال الأعمال والمستثمرين واضحة، سوريا اليوم أرض فرص، وأبوابها مفتوحة أمام كل شريك جاد يسهم في بناء اقتصاد منتج وتنافسي يحقق المنفعة المتبادلة.
حمزة: استعادة سوريا مكانتها الاقتصادية
كما أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في كلمته أن معرض دمشق الدولي يمثل خطوة جديدة في استعادة سوريا مكانتها الاقتصادية، وتقدمها إلى العالم برؤية جديدة واقتصاد منفتح وفرص استثمارية حقيقية وإرادة لا تعرف المستحيل.
ولفت حمزة إلى أن النجاح الذي حققته الدورة الـ 62 الماضية، في جمع الدول والشركات والمستثمرين تحت سقف واحد شكّل أساساً للبناء على التجربة، وتقديم دورة أكثر نضجاً وتنظيماً وتأثيراً في الاقتصاد الوطني.
وبين حمزة أن المؤسسة أنجزت أعمال تأهيل وتحسين واسعة في مدينة المعارض شملت المرافق والخدمات والبنية التحتية، مؤكداً جاهزيتها لاستضافة كبرى المعارض والفعاليات بما يليق بدمشق وسوريا.
بناء الشراكات وتوقيع الاتفاقيات
وأشار حمزة إلى تخصيص الأيام الثلاثة الأولى من معرض دمشق الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، بهدف تعزيز فرص عقد اللقاءات وبناء الشراكات وتوقيع الاتفاقيات وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
وأوضح حمزة أن الدورة الـ 63 ستتضمن العديد من الفعاليات النوعية والمفاجآت، في إطار تعزيز الهوية الاقتصادية للمعرض وترسيخ مكانته كمنصة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وعلى هامش فعاليات مؤتمر الإعلان وقعت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات شريكة وراعية لمعرض دمشق الدولي بنسخته الـ 63.