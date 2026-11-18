تأخّر تنفيذ جسر القساطل على أوتوستراد اللاذقية – حلب يزيد المعاناة اليومية للمواطنين
الخطوط الجوية السورية تسيّر أولى رحلاتها المنتظمة بين دمشق وحلب
مسؤولون أوروبيون لـ سانا: منتدى (SPCF) يفتح آفاقاً للاستثمار والتعاون مع سوريا
منتدى تنسيق الشراكة يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع سوريا
سوريا تبحث مع الشركاء الدوليين ملفات الهجرة في مؤتمر فيينا
قاديش: منتدى الشراكة ينظم الاستجابة الدولية بقيادة المؤسسات السورية
“المواصلات الطرقية” و”ستس” السعودية توقعان عقد الإشراف على تأهيل طريقي تدمر ودير الزور
المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التعافي
Sign in to your account
تذكرني