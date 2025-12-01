آراء عدد من الوزراء والسفراء بالانطلاقة الجديدة لصحيفة “الثورة السورية”

افتتاح فرع المديرية العامة للموانئ في طرطوس لتقديم الخدمات للبحّارة والعاملين في النقل البحري
أهالي حلب الشرقية يطالبون بإعادة بناء المدارس المدمرة
فتح الطرق المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
مواطن من بلدة الزيارة في منطقة الغاب بحماة يستذكر منزله الذي دمره النظام البائد
مشروعات مبتكرة لتطوير النقل في سوريا ضمن منتدى ريادة الأعمال MOVE
