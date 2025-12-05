احتفالية في مدينة حريتان في ريف حلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

مأدبة إفطار رمضانية لجرحى معركة النصر والتحرير في حماة تقديراً لتضحياتهم
“الشرعية الانتخابية وآلية المشاركة الشعبية” ندوة سياسية في المركز الثقافي العربي بدرعا
انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في دمشق
بصرى الشام تحتضن ورشاً تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر التربوية في درعا
إعادة تأهيل محطة أورم في ريف حلب لتعزيز جاهزية الشبكة خلال الفترة القادمة
