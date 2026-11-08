الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: قوس قزح يرسم مشهداً جمالياً يزيّن سماء ريف درعا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

قوس قزح يرسم مشهداً جمالياً يزيّن سماء ريف درعا

ماذا يريد السوريون في النمسا من وكالة سانا الجديدة؟
من آثار الدمار الذي طال السوق المقبي وحي العرضي في مدينة دير الزور جراء قصف النظام البائد
انهيار مبنى سكني قيد الإنشاء بحلب وفرق الدفاع المدني تواصل البحث لإخراج العالقين
مياه حماة تنفذ خطوط ضخ ودعم لتأمين مياه الشرب في قريتي تل ملح والمجدل
في أول زيارة رسمية إلى سوريا… ماذا يحمل رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق؟
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى