افتتاح مدارس التكنولوجيا المتقدمة في دمشق وحمص وحلب
قوس قزح يرسم مشهداً جمالياً يزيّن سماء ريف درعا
الجريمة الالكترونية وسبل الوقاية منها خلال ورشة عمل بجامعة حماة
وزيرا التربية والتعليم العالي يفتتحان مدرسة التكنولوجيا المتقدمة في دمشق.
افتتاح مخبزي البياضة وبابا عمرو في حمص يحسّن توفر الخبز ويخفف أعباء التنقل
آلاف السوريين يشاركون في فعالية “الإمارات تحب سوريا” بدبي
السيول تكشف أجزاء من موقع الطويحينة الأثري في تدمر بريف حمص الشرقي
الخدمات الفنية تستبدل بلاطات جسر العبارة على طريق الرقة-المشرفة-تل أبيض المركزي
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