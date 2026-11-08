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Reading: آلاف السوريين يشاركون في فعالية “الإمارات تحب سوريا” بدبي
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آلاف السوريين يشاركون في فعالية “الإمارات تحب سوريا” بدبي

انطلاق معرض”شفق” للفن التشكيلي بمشاركة 23 فنانة في ثقافي أبو رمانة بدمشق
مشاركات سعودية متنوعة في معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة
معرض “حكاية فن” للأعمال اليدوية في المركز الثقافي بأبو رمانة بدمشق
فرص استثمارية واعدة تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض دمشق الدولي
“إنتاج اللقاحات البروتينية والأضداد وحيدة النسيلة” محاضرة وورشة تدريبية متخصصة في جامعة إدلب
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