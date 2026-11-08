آلاف السوريين يشاركون في فعالية “الإمارات تحب سوريا” بدبي
السيول تكشف أجزاء من موقع الطويحينة الأثري في تدمر بريف حمص الشرقي
الخدمات الفنية تستبدل بلاطات جسر العبارة على طريق الرقة-المشرفة-تل أبيض المركزي
السورية للكهرباء توقع اتفاقية مع WASION الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد ذكي
جبل عنتر… حارس البادية في تدمر
الحركة العمرانية تنتعش في القنيطرة وسط تحديات البناء والإنتاج
الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب
الدفاع المدني يستجيب لمساعدة الأهالي بعد انهيار جسر السويعية في البوكمال بريف دير الزور
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