“سوريا لوحة من الأصوات”.. أمسية للفرقة السيمفونية الوطنية في دار الأوبرا‏

دمشق-سانا‏

عاش جمهور دار أوبرا دمشق مساء اليوم الخميس، سبعين دقيقة من الشغف الفني، في أمسية ‏موسيقية وغنائية حملت عنوان “سوريا لوحة من الأصوات”، نقلت خلالها الفرقة السيمفونية ‏الوطنية السورية بقيادة المايسترو ناهل الحلبي الحضور إلى عوالم من الجمال والتعبير ‏الإنساني العميق عبر تسعة أعمال أوركسترالية متميزة تترجم الهوية الثقافية السورية وتنوعها ‏الغني.

إبحار في التراث الموسيقي الكلاسيكي

استهلت الأوركسترا برنامجها بعزف “الافتتاحية العربية للأوركسترا بسلم دو الكبير” التي ألّفها ‏الموسيقار الراحل صلحي الوادي عام 1987، بوصفه أحد أبرز رواد الموسيقا الكلاسيكية ‏السورية، تلاها تقديم قطعة “القافلة عند الفجر” للمؤلف الموسيقي السوري نوري الرحيباني، ‏المستوحاة بطابعها اللحني العربي المتداخل مع الأوركسترالية الكلاسيكية من تاريخ المدن الأثرية ‏السورية وذاكرتها الحضارية.

كما قدمت الفرقة عمل “أنا هذا الخريف” للمؤلف الموسيقي السوري نوري إسكندر، مجسدة حواراً ‏شجياً بين الآلات الوترية والنفخية وظّف المقامات الشرقية والإرث اللحني والإنشاد الديني ‏ضمن الكتابة السيمفونية.

لوحات صولو متناغمة مع الأوركسترا

أغنى الأمسيةَ العزفُ المنفرد (الصولو) الذي منح مساحة رحبة لحضور الآلات الشرقية، حيث ‏قدم الموسيقي محمد عثمان على آلة البزق قطعة من تأليفه بعنوان “العرس”، مصوراً طقوس الفرح ‏القروي، تلاه العازف كنان أدناوي بتقديم رقصة “حب” على آلة العود، دامجاً الألوان الأوركسترالية ‏بالروح الشرقية، لتصدح جنبات المسرح بعدها بنغمات آلة القانون مع قطعة “رياح” للمؤلف ‏يامن جذبة.

وامتزج النغم الشجي لآلة الناي بالغناء في عمل “نبض القلب” للمؤلف وعازف الناي محمد فتيان ‏بمرافقة الغناء المنفرد للمغنية مايا زين الدين، قبل أن يختتم هذا المحور بعمل “مزيج سوري” ‏الذي أعد كلماته الموسيقي آري جان سرحان، مؤدياً إياه عزفاً على البزق وغناء ترافقه المغنية ‏سارة درويش، ليجمع إيقاعات ولغات متعددة من الذاكرة السورية.

وفي لفتة وجدانية، وقف الحضور والفرقة دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح شهداء الثورة ‏السورية، حيث وجّه المايسترو ناهل الحلبي تحية إكبار لعائلات الشهداء والمفقودين، ليختتم ‏الحفل بمقتطفات من “طقوس سورية” قدمها كورال غاردينيا بالاشتراك مع كورال المعهد العالي ‏للموسيقا.

الفن صون للنسيج الوطني والتعددية

أشار وزير الثقافة محمد ياسين الصالح لـ سانا، إلى أن الأمسية شكلت مناسبة استثنائية جمعت ‏بين جيلين من المبدعين السوريين، جيل الرواد الشاهدين بعبقريتهم على المشهد الفني، وجيل ‏الشباب الذي يحمل راية الإبداع ويُعوّل عليه في صياغة مستقبل الثقافة، مؤكداً أن المقطوعات ‏المعزوفة عبرت بصدق عن تجارب ومشاعر حية عاشها السوريون على امتداد السنوات ‏الماضية.

ونوّه الصالح بالأهمية الرمزية الكبيرة لعودة المايسترو ناهل الحلبي إلى خشبة دار الأوبرا ‏بدمشق بعد سنوات من الغياب والملاحقة والضغوط التي تلت موقفه التاريخي الشجاع عام ‌‏2011 حين دعا الجمهور للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة السورية، معتبراً أن ‏عودته اليوم هي تكريم للفن السوري الأصيل وقيمه الحرّة، وتأكيد على دور دار الأوبرا بوصفها ‏مؤسسة ثقافية وطنية جامعة تعكس الهوية الحقيقية والتنوع الحضاري للسوريين.

وأكد الوزير حرص وزارة الثقافة على ترسيخ قيم التعددية والتنوع وصون النسيج الوطني ‏بمختلف مكوناته وأعراقه وطوائفه، لافتاً إلى أن قوة سوريا الحقيقية تكمن في قدرتها على ‏احتضان جميع أبنائها وتوفير فضاء مفتوح للمبادرات والطاقات الشابة للمشاركة الفاعلة في ‏الحياة الثقافية.

يُذكر أن الحفل شهد حضوراً واسعاً لجمهور غفير من محبي الموسيقا، إلى جانب شخصيات ‏فنية وثقافية ودبلوماسية متعددة.