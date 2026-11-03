“الزراعة العضوية ودورها في تحسين جودة الإنتاج” ندوة علمية على هامش مهرجان الزيتون بإدلب
معاون وزير الطوارئ يتحدث عن أهمية المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي للحماية المدنية
تُعززّ استقرار تزويد الأهالي بالمياه.. إعادة تأهيل أربع محطات لمياه الشرب في ريف حلب
بعد انقطاع 14 عاماً.. بريد الرقة يعيد خدمة إيصال رواتب المتقاعدين إلى منازلهم
الزراعة: تعويض 8289 مزارعاً متضرراً من الكوارث الطبيعية
الصحة تنظم ورشة عمل لتطوير نظم المعلومات الصحية وتعميم نظام DHIS2 على المحافظات
رحلة إلى مشتل الحدائق بحمص لتعزيز الوعي البيئي ودمج ذوي الإعاقة
رغم التحديات.. مشفى تدمر الوطني يستقبل نحو 500 مراجع يومياً
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