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معاون وزير الطوارئ يتحدث عن أهمية المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي للحماية المدنية

افتتاح معرض “صُنع بحب 3” في حلب بمشاركة نحو 140 رائدة أعمال
التمثيل النسائي الفعّال… محور لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الحركة السياسي
ماهو أكثر مسارات العدالة الانتقالية إلحاحاً؟
لقاء تعريفي بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا والمفقودين في دير الزور
توزيع 167 حقيبة مدرسية ضمن مبادرة لدعم طلاب القنيطرة
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