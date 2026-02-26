الجيش العربي السوري يحيي طقس مدفع رمضان في طرطوس مع حلول موعد الإفطار

رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: سوريا تنتصر بإصرارها وتعكس قوتها بالانتخابات
عشر سيارات رقابة تموينية جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحمص
حي الجديدة في قلب حلب.. تاريخ حي وتراث عمراني عريق
مراسل سانا يوضح الأسباب التي دفعت الجيش لإعلان دير حافر ومسكنة في ريف حلب مناطق عسكرية
هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا توقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى