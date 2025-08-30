أطفال يعيدون بناء المآذن التاريخية في سوريا.. مشروع تعليمي في معرض دمشق الدولي

واقع وتحديات مياه الشرب والحلول اللازمة في ورشة عمل بمحافظة حلب
الرئيس الشرع يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أجواء العيد في حي الميدان الدمشقي.. حلويات العيد بأسعار مناسبة
بالتعاون مع منظمة هاند.. جهود كبيرة لإدارة المسجد الأموي بدمشق من أجل تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمصلين
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين حول أداء دائرة الهجرة والجوازات في حلب بعد عودتها للعمل
