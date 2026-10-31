السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
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صحفيان إسبانيان يتحدثان عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة

فتوح: ما يجري في غزة يؤكد استمرار الحرب وعدم التزام الاحتلال بأي تفاهمات
إعادة افتتاح المجمع القضائي في دوما بريف دمشق، ثمرة للتعاون بين مجلس المدينة والمجتمع المحلي
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جباتا الخشب بالقنيطرة ‏تحرم الأهالي من أرزاقهم
قوات الاحتلال تتوغل على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية أوفانيا بريف القنيطرة
عرض فيلم “من أجل سما” في سينما الكندي بدمشق، ضمن تظاهرة سينما الثورة السورية.
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