سوريا تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة في ريف القنيطرة ما أدى إلى مقتل مواطن

دمشق-سانا

أدانت سوريا بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمثلة في استهداف سيارة مدنية بقذيفة دبابة في قرية الزعرورة بريف القنيطرة، ما أسفر عن مقتل مواطن مدني.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الجمعة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استمرار السياسات العدوانية التي تستهدف المدنيين وتعرض حياتهم للخطر، في خرق واضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأعربت الوزارة عن استنكار سوريا لهذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

وكانت دبابة للاحتلال الإسرائيلي أقدمت مساء اليوم على استهداف سيارة مدنية غرب قرية الزعرورة التابعة لبلدية الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، ما أسفر عن مقتل شاب يستقلها.