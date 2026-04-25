مؤتمر وطني في دمشق يسلّط الضوء على تمويل المشاريع الريادية للشباب

دمشق-سانا

ركزت فعاليات “المؤتمر الوطني لريادة الأعمال” الذي نظمته غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية– سوريا، على واقع ريادة الأعمال في البلاد، وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال الشباب، وتقديم رؤى عملية لدعم المشاريع والتكيف مع بيئة العمل المتغيرة، وذلك تحت شعار “قراءة في التحديات واستشراف الفرص”.

وتضمن المؤتمر الذي أقيم اليوم السبت في مقر غرفة تجارة دمشق، عرض ثمانية مشاريع ريادية، تأهل خمسة منها إلى المرحلة النهائية ضمن مسابقة (CYE) العالمية، حيث جرى تتويج أصحاب المراكز الخمسة الأولى، ما يمنح رواد الأعمال المتميزين فرصة لعرض إبداعاتهم ونجاحاتهم خارج البلاد.

كما تضمن المؤتمر محاضرة متخصصة لعضو الغرفة الفتية نواف زيدان، قدم خلالها مجموعة من النصائح العملية الموجهة لرواد الأعمال، مستنداً إلى خبراته في هذا المجال، بما يسهم في دعم وتطوير المشاريع الناشئة وتعزيز فرص نجاحها.

آفاق واسعة الشباب

وأوضح رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي خلال كلمة له في المؤتمر، أن العقود الماضية شهدت غياباً للدعم الحقيقي للمبدعين ورواد الأعمال، مما أدى إلى هجرة العديد من الكفاءات السورية التي أثرت إيجاباً في اقتصادات الدول التي استقروا فيها، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية الحالية في سوريا، ولا سيما في مجال التجارة الحرة، تفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب السوري لتطوير الذات وريادة الأعمال.

وأكد الغريواتي سعي الغرفة لربط الشباب أصحاب المشاريع بالمستثمرين المهتمين بالفرص المتاحة في السوق السورية، ما يساهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

غرفة تجارة دمشق: جائزة لريادة الأعمال قريباً

من جهته أكد مدير عام غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي دعم الغرفة للمؤتمر، ما يسهم في تمكين رواد الأعمال الشباب وتشجيع الأفكار الريادية، بما ينعكس إيجاباً على تنشيط البيئة الاقتصادية.

وأوضح خربوطلي أن الغرفة تعمل على احتضان المشاريع الناشئة وتطويرها، كاشفاً عن توجه الغرفة لإطلاق جائزة لريادة الأعمال ومسرعة أعمال خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

الغرفة الفتية الدولية: دعم الشباب يفتح آفاقاً واسعة للابتكار

من جانبها أشارت رئيسة الغرفة الفتية السورية، سامية سركيس، إلى أن دعم مشاريع الريادة للشباب يفتح آفاقاً واسعة للابتكار، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد الوطني، موضحةً أن تمكين الشباب بأفكارهم ومشاريعهم الريادية يساهم في تحويل التحديات إلى فرص، وبناء جيل قادر على المساهمة بفعالية في إعادة إعمار البلاد وتنميتها.

مسابقة ” CYE” تعني اختصاراً لـ (Creative Young Entrepreneur) وهي منصة عالمية تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب الذين يمتلكون أفكاراً ومشاريع ريادية مبتكرة، وتنظمها الغرفة الفتية الدولية (JCI)، بهدف تحفيز الابتكار وتوفير الدعم والتمويل وتأمين التدريب والتشبيك.

وتأسست غرفة تجارة دمشق عام 1830، وهي من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على دعم قطاع الأعمال، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية، وتمثيل مصالح التجار والشركات، إضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية.

والغرفة الفتية الدولية (JCI) هي شبكة عالمية غير ربحية تضم مواطنين فاعلين شباباً من 18 حتى 40 عاماً، وتنتشر في أكثر من 100 دولة، وتهدف إلى تطوير مهارات الشباب في قطاع الأعمال لخلق أثر إيجابي، بينما تأسست الغرفة في سوريا عام 2004، وتعمل على تدريب وتمكين القادة الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي.