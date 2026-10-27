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في بلدة الطف.. وزراء ومسؤولون يقدّمون واجب العزاء لأسر الضحايا جراء قصف الطيران الأردني

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أهالٍ من دمشق يؤكدون أن الحوار الوطني السوري وحده يبني سوريا الجديدة
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