شاب من الغوطة الشرقية في ريف دمشق يقود عمليات الدفاع المدني

سيدات في احتفال ساحة الأمويين: دماء أزواجنا الشهداء لم تذهب هدراً
برامج تدريبية احترافية مجانية ضمن مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل في اللاذقية
حضور استثنائي للزوار يعيد لمعرض دمشق الدولي ألقه
مشاركة واسعة في حملة التبرع بالدم بمدينة الرحيبة في ريف دمشق
أعمال صيانة واسعة لشبكة الاتصالات في كفرنان وتسنين بريف حمص الشمالي
