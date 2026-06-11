حسياء الصناعية بحمص تمنح 39 رخصة بناء و106 قرارات تثبيت للمستثمرين خلال العام الحالي

IMG 1878 حسياء الصناعية بحمص تمنح 39 رخصة بناء و106 قرارات تثبيت للمستثمرين خلال العام الحالي

حمص-سانا

منحت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص خلال العام الحالي 39 رخصة بناء، وأصدرت 106 قرارات تثبيت للمستثمرين المتعثرين.

وتوزعت الرخص الممنوحة على مستثمرين لأول مرة، وأخرى استكمالاً للمنشأة للمرة الثانية، فيما جاء إصدار قرارات التثبيت للمستثمرين المتعثرين نتيجة استجابتهم لقرار وزارة الاقتصاد والصناعة، وإعطائهم 90 يوماً لتسوية أوضاع منشآتهم.

IMG 1905 حسياء الصناعية بحمص تمنح 39 رخصة بناء و106 قرارات تثبيت للمستثمرين خلال العام الحالي

وأوضح رئيس شعبة الرخص في المدينة الصناعية في حسياء المهندس فرزات فرزات في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أنه تم خلال العام الحالي أيضاً منح 51 مخططاً مساحياً، بناء على طلب المستثمرين الراغبين بالحصول على رخصة بناء، وأشار إلى تقديم كل التسهيلات للمستثمرين، وفقاً للأنظمة والقوانين ولا سيما نظام الاستثمار لعام 2025، إضافة لنظام ضابطة البناء في المدينة الصناعية بحسياء في ظل حركة بناء متنامية تشهدها المدينة.


من جهته، بيّن المستثمر محمد خلف مدير شركة لإنتاج الخرسانة الجاهزة أنه تمت زيادة الطلب على المادة ولا سيما بعد التحرير لزوم تنفيذ العديد من المشاريع التي يتم إنشاؤها في المدينة الصناعية في حسياء، مشيراً إلى أنه يتم حالياً توريد الخرسانة الجاهزة لثمانية مشاريع في حسياء، وفق المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة.

IMG 1953 حسياء الصناعية بحمص تمنح 39 رخصة بناء و106 قرارات تثبيت للمستثمرين خلال العام الحالي

بدوره، أوضح المهندس عبد المجيد السباعي المشرف على مشاريع شركة للإنارة الطرقية وهي أحد فروع شركة سعودية، أنه بعد التحرير المبارك تم الاكتتاب ضمن المنطقة الهندسية في حسياء، وبما يسهم في عملية إعادة الإعمار عبر توفير مختلف المنتجات في السوق السورية سواء أعمدة طرقية أو للديكور الداخلي بكل أشكالها وأنواعها مع أجهزة الإنارة الكهربائية أو الشمسية، مؤكداً أنه تم إنجاز شوط كبير من المنشأة التي من المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج قريباً.


فيما أشار المستثمر محمد حاميش إلى أن التسهيلات المقدمة من إدارة المدينة شجعته على شراء أرض لإنشاء معمل لإنتاج الأدوات الصحية، مبيناً أن العمل يسير بوتيرة جيدة وقريباً توضع المنشأة بالاستثمار والإنتاج.

وتشهد المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص حراكاً استثمارياً وتنموياً واعداً في ظل بيئة تشريعية وقانونية جاذبة للاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي.

وتضم المنطقة الصناعية في حسياء، 433 منشأة على مساحة أكثر من 326 هكتاراً، تسهم في تأمين نحو عشرة آلاف وخمسمئة فرصة عمل، وتعد عصب الصناعات السورية، ورافعة إعادة الإعمار في سوريا، وخاصة منشآت الصناعات الهندسية.

IMG 1956 scaled حسياء الصناعية بحمص تمنح 39 رخصة بناء و106 قرارات تثبيت للمستثمرين خلال العام الحالي
IMG 2028 scaled حسياء الصناعية بحمص تمنح 39 رخصة بناء و106 قرارات تثبيت للمستثمرين خلال العام الحالي
IMG 1916 scaled حسياء الصناعية بحمص تمنح 39 رخصة بناء و106 قرارات تثبيت للمستثمرين خلال العام الحالي
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