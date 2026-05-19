محدّث- استشهاد جندي وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في باب شرقي بدمشق‏

دمشق-سانا

استشهد جندي، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: “اكتشفت إحدى مجموعات الجيش العربي السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق”.

 وأضافت إدارة الإعلام والاتصال: “‏تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، ما أدى إلى استشهاد جندي، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة”.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان لـ سانا أن انفجار السيارة أدى إلى 12 إصابة، تم نقلها إلى المشافي القريبة في المنطقة، وتقديم الإجراءات الصحية اللازمة للمصابين.

