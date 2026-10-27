إدارة الهندسة تفكك أكثر من 100 لغم من مخلفات النظام البائد في ريف دمشق
نقص الكوادر الطبية والأدوية في مشفى هجين بدير الزور.. والجهات المعنية تعمل لتعزيز الخدمات
مشاركة مميزة للقطاعات الحكومية في معرض “فورتكس 2026” للأمن والسلامة بدمشق
“لن أحتاج إلى شيء بعد عودته”.. أمنية أبٍ لابنه المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي
مشروع صرف صحي يرفع كفاءة الخدمات في بلدة دركوش بريف إدلب
رئيس قسم في مشفى الصنمين يتحدث لـ سانا عن الضحايا والمصابين الذين وصلوا إلى المشفى
ذوو أحد الضحايا يتحدثون لـ سانا حول الغارات الأردنية التي استهدفت منطقة الشياح
آثار الدمار في منطقة عين البصل شرق بلدة المزيريب بريف درعا جراء الغارات الأردنية
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