وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تتسلم 7 آليات مقدمة من دولة قطر

بدء موسم قطاف العنب فـي القنيطرة، وتوقعات بإنتاج نحو 3.5 آلاف طن
ورشة عمل حول استعادة قيمة سلسلة إنتاج زيت الزيتون السوري
عدسة سانا توثق صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من دول العالم
جلسة تشاورية للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع فعاليات شعبية واقتصادية وأكاديمية ودينية بحمص
إرادة الحياة تنتصر.. سانا ترصد عودة الحياة إلى مدينة جبلة بعد انتهاء اعتداءات فلول النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى