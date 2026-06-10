المؤسسة العامة للحبوب تجهز 17 مركزاً في الرقة لاستقبال محصول القمح

الرقة-سانا

باشرت المؤسسة العامة للحبوب في الرقة استقبال محصول القمح من المزارعين للموسم الزراعي 2026 عبر 17 مركزاً تم تجهيزها للعمل بعد تأهيل عدد من المراكز المتضررة، في حين تتوقع المؤسسة تسويق ما بين 450 و500 ألف طن خلال الموسم الحالي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للحبوب في الرقة حسان محمد، أمس الثلاثاء، أن عمليات شراء القمح انطلقت في المراكز الجاهزة المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، ومنها السبخة وبدر البعثي ودبسي عفنان وهنيدة والسلبية والشرق والصحراء والأبيض، مشيراً إلى أن المراكز تستقبل جميع أصناف القمح المعروضة من قبل المزارعين، سواء القاسي أو الطري.

وبيّن محمد، أن الجديد في الموسم الحالي يتمثل باعتماد منصة إلكترونية لحجز أدوار التسويق، بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل إجراءات التسويق أمام المزارعين، حيث يتم الحجز عبر حساب الفلاح بعد الحصول على شهادة منشأ صادرة عن الوحدات الإرشادية التابعة لمديرية الزراعة.

من جهته، أكد رئيس مركز الكالطة مصطفى الحمصي، استمرار استقبال الأقماح يومياً منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تُجرى عمليات أخذ العينات وتحليلها وتحديد درجات الجودة قبل استلام المحصول وتخزينه، لافتاً إلى أن العمل يسير بوتيرة جيدة رغم بعض الصعوبات المتعلقة بمواعيد وصول الآليات المحجوزة عبر المنصة.

بدوره، أعرب عدد من المزارعين عن أملهم بأن تسهم الإجراءات الجديدة في تسريع عمليات التسويق، وتخفيف الأعباء المترتبة على نقل وتسليم المحصول.

وتستقبل مراكز المؤسسة العامة للحبوب في الرقة محصول القمح للموسم الثاني على التوالي بعد عودتها إلى العمل خلال السنوات الأخيرة، عقب توقف استمر سنوات نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمراكز جراء الحرب، فيما تواصل المؤسسة أعمال التأهيل والتجهيز لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين عمليات التسويق.