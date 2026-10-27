الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
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Reading: مشاركة مميزة للقطاعات الحكومية في معرض “فورتكس 2026” للأمن والسلامة بدمشق
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مشاركة مميزة للقطاعات الحكومية في معرض “فورتكس 2026” للأمن والسلامة بدمشق

أجواء استثنائية ترسم الفرح في اليوم الثامن من معرض دمشق الدولي
إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة بكامل طاقتها الإنتاجية في دير الزور
وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تطلق حملة لإزالة مخلفات الحرب من حي جوبر بدمشق
أوابد بصرى الشام تستقبل كشاف كنيسة القديس جاورجيوس ببلدة بصير
تربية حلب: أكثر من 79 ألف طالب تقدّموا اليوم لامتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية
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