الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
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ذوو أحد الضحايا يتحدثون لـ سانا حول الغارات الأردنية التي استهدفت منطقة الشياح

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