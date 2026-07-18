انتشال جثماني مفقودين والبحث عن الثالث إثر سقوط سيارة في نهر البليخ بالرقة

الرقة-سانا





تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، من انتشال جثماني شخصين من الأشخاص الثلاثة الذين كانوا موجودين في السيارة التي سقطت في نهر البليخ قرب جسر مارودة شمال شرق المحافظة مساء أمس الأول.‏

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وأوضح مدير مركز الرقة في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث محمد زعتور في تصريح لمراسل سانا‏ اليوم السبت، أن الفرق تواصل البحث منذ ثلاثة أيام، وتمكنت من انتشال الجثمانين بعد العثور على السيارة عصر اليوم السبت، وتواصل البحث عن المفقود الثالث.

وبين أن عمليات البحث بدأت فور تلقي البلاغ عن سقوط السيارة، حيث واجهت فرق الإنقاذ صعوبات ميدانية خلال عمليات البحث، بسبب شدة جريان المياه وعكارة النهر، ما حدّ من قدرة فرق الغطس على الرؤية، وأعاق عمليات التمشيط والبحث تحت الماء لفترات طويلة.





وكان عيسى المحمود، أحد أقارب المفقودين، أوضح في تصريح سابق لـ سانا اليوم، أن الاتصال انقطع مع الموجودين بالسيارة عقب مغادرتهم ريف القامشلي بمحافظة الحسكة، وبعد البحث عنهم أفاد أحد الأشخاص بمشاهدته سيارة فضية اللون تنقلب وتسقط في نهر البليخ.



ويعد نهر البليخ من الروافد الرئيسة لنهر الفرات في محافظة الرقة، وتشهد الجسور المشيدة عليه حركة مرورية يومية، بينما تواصل الجهات المعنية أعمال صيانة الجسور، وتعزيز إجراءات السلامة للحد من الحوادث.