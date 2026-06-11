التغيرات المناخية وخطط التكيّف ضمن ندوة في إدلب بمناسبة اليوم العالمي للبيئة
وزير الخارجية والمغتربين يفتتح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا
حمص تحتضن بطولة في الشطرنج تخليداً لذكرى البطلة الشهيدة رانيا العباسي
هذا ما قاله طلاب شهادة التعليم الأساسي في عدد من المحافظات حول سير العملية الامتحانية
بدء عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مركز كفر جوم بريف حلب الجنوبي
تسويق 6245 طناً من القمح إلى مراكز الاستلام في دير الزور
تصريح رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على هامش ورشة العمل حول العدالة الانتقالية بباريس
الأندوف تنسّق مع مزارعي الرفيد بريف القنيطرة لضمان حصاد آمن قرب خط الفصل
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