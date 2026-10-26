الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
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المؤتمر الدولي الأول للجمعية الطبية السورية البريطانية في جامعة حلب

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ورشة عمل لوزارة الطوارئ تبحث وضع خطة وطنية لمواجهة الكوارث
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