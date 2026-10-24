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سوريّتنا نسيجنا.. خيوط التراث تجمع الفن والتمكين الاجتماعي في غاليري البيت الأزرق

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تأمين مياه الشرب للمواطنين في عين التينة بالقنيطرة ‏بواسطة الصهاريج
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عرض عسكري للقوى البحرية السورية ضمن فعاليات يوم السياحة العالمي
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