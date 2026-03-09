من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا

تباين في الآراء حول مسلسل القيصر وتناوله لقضية المعتقلين في سجون النظام البائد
جولة ميدانية على أحياء اللاذقية لمتابعة واقع شبكات الصرف بعد الأمطار الغزيرة
تعزيزات لقوى الأمن الداخلي في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار
إفطار جماعي لأهالي بلدة العتيبة في ريف دمشق بمبادرة من سفارة جمهورية أذربيجان
الرئيس أحمد الشرع يهنئ السوريين بقدوم العام الجديد
