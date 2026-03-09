من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
الرئيس الشرع إعادة بناء القرى والبلدات ستكون بالتشاركية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني
خيمة رمضان في محافظة طرطوس.. مساحة للحوار حول قضايا خدمية وتنموية ومجتمعية
انطلاق قافلة من خمسين حافلة من حلب باتجاه الحسكة لإعادة أهالي عفرين المهجرين إلى منازلهم
منفذ العريضة الحدودي بريف طرطوس يفتح أبوابه لاستقبال السوريين القادمين من لبنان
الاستمرار بإزالة مخلفات الحرب وردم الأنفاق وفتح الطرقات في ناحية الشيوخ بريف حلب
دفعة ثانية من نفط حقول رميلان في الحسكة تصل حمص لتعزيز إمدادات المصافي
