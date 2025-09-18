إطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2026

وزير الطوارئ: معرض دمشق الدولي مرحلة جديدة في مسار التنمية
عروض فنية تراثية في حملة “أبشري حوران” في مدرج بصرى الشام
مقابلة مع الأستاذ عبدالله محمود المدير الإداري لمشفى بانياس الوطني، يروي ما فعلته فلول النظام البائد بلمشفى
تضرر مئات المدارس في ريف دمشق وآمال ترميمها في حملة “ريفنا بيستاهل”
وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ دير الزور إحداث مديرية للتنمية الإدارية في المحافظة
