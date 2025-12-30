وزير المالية يتحدث لـ سانا عن العملة السورية الجديدة ودورها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي

وفد من الصليب الأحمر النرويجي يزور مركز إيواء غصم بريف درعا للاطلاع على احتياجات الوافدين
لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع إلى قاعة انعقاد قمة المناخ “COP30” بمدينة بيليم في البرازيل
الدفاع المدني السوري بالتعاون مع مجلس مدينة حلب يُطلق حملة لإزالة أنقاض الأبنية المدمرة في عدد من أحياء المدينة
ملتقى وطني في دمشق لبحث دور الموارد البشرية في دعم المؤسسات وتحسين بيئة العمل
الطبيب السوري المغترب عبيدة عزيزي لـ سانا: حملة شفاء صلة وصل بين الأطباء المقيمين ‏في سوريا والمغتربين
