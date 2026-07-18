أجواء تنافسية عالية في بطولة دمشق الأولى لذوي الهمم
ألغام ريف اللاذقية الشرقي تعيق عودة الأهالي ومطالبات باستئناف أعمال إزالتها
الاتحاد العام لطلبة سوريا ينظم حفل تخريج دفعة “بشائر الشام” من الجامعات التركية
انتشال جثماني مفقودين والبحث عن الثالث إثر سقوط سيارة في نهر البليخ بالرقة
بدء اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري للصغار واليافعين لموسم 2026
تواصل فعاليات دورة (Level D) لمدربي الميني باسكت في حمص لتأهيل الكوادر الفنية
يشارك فيه 250 موهبة.. إطلاق ملتقى اليافعين الأول في طرطوس
تدريب مكفوفين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن ورشة عمل بدرعا
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