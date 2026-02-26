الجيش يعمل على إزالة الألغام ومخلفات الحرب من موقع الرويحة الأثري في ريف إدلب الجنوبي

تحضيرات الأهالي لعيد الأضحى المبارك، حركة نشطة تشهدها أسواق حماة
جلسة حوارية لمديرية الإعلام في إدلب حول برنامج حملة “الوفاء لإدلب”
محافظ ريف دمشق: الاحتياجات كبيرة وما تم إنجازه لا يلبي الطموح لكننا نعمل وفق أولويات واضحة
المعاهد التقانية التابعة لوزارة الصناعة.. اختصاصات دراسية متنوعة تغطي احتياجات سوق العمل
تجارب إعلامية تفاعلية تستقطب زوار جناح وزارة الإعلام في معرض دمشق الدولي للكتاب
