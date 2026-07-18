منافسات قوية في السباق الدوري السابع للخيول العربية الأصيلة في محافظة حماة

وزارة الصحة تطلق الخطة الوطنية الاستراتيجية 2026-2028 برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
الساحل السوري.. فتنة أشعلتها فلول الأسد وأخمدتها قوى الأمن
انطلاق الملتقى السوري – المصري في دمشق لبحث التعاون التجاري والاستثماري
لأول مرة في سوريا.. معرض EDIS الدولي في حلب يفتح بوابة الجامعات العالمية أمام الطلاب السوريين
مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الدولية وشركة باور إنترناشيونال القابضة لأول حقل بحري في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى