استئناف جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل بقصر العدل بحلب

انطلاق حملة تطعيم موسعة ضد الحصبة في مدينة الباب بريف حلب
ندوة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في بصرى الشام
مشاهد ليلية لمعرض دمشق الدولي في يومه الثاني، وإقبال كبير من الأهالي
برسيلو: نسعى للحفاظ على روح الأصالة في إذاعة دمشق ومواكبة التطور الإعلامي والتقني
لقاء وزير الإعلام في إسطنبول مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى