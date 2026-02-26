توقيع أربع مذكرات تفاهم لدعم وتأهيل المناطق الصناعية في حلب

رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: اللجتة ملتزمة بواجبها القانوني في كشف الحقيقة
سانا تطلق هويتها الجديدة
“أسنانك أقوى” مبادرة لطلاب المدارس لتعزيز صحة الأسنان والوقاية من التسوس في درعا
أهالي معتقلين في سجون تنظيم قسد يروون معاناتهم لمراسل سانا من أمام مبنى المحكة في مدينة الرقة
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 16 من كانون الأول 2025
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى