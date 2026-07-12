أحد أقارب الضحايا يتحدث لـ سانا عن حادثة غرق العبّارة في نهر الفرات بدير الزور

محمود عاشور- الجزء الأول..”ربع قرن خلف القضبان اعتقال الثمانينات”
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