من عتمة الأيام إلى مقاعد الامتحان.. حكاية كفيف اختار المثابرة طريقاً

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اختتام دورة الدعم النفسي الاجتماعي بحالات الطوارئ في مديرية تربية حمص
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