تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين – الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة

999 1 تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين - الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع منظمة /هيكس ايفر/ الإغاثية أعمال ترميم قناة الري الممتدة من قرية الجبين حتى قرية الشيخ حديد بطول 3 كيلومترات.

وأوضح مدير الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أن الهدف من أعمال الترميم تحسين منظومة الري للأراضي الزراعية التي تقدر مساحتها بنحو 2500هكتار، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل من شأنها زيادة انسيابية المياه ضمن القناة والحد من هدرها، ما ينعكس إيجاباً على الواقع الزراعي في المنطقة.

بدوره المزارع علي المحمد من قرية الجبين نوه بأهمية ترميم قناة الري بما يخدم مصلحة المزارعين، ويسهم في والحد من الفاقد المائي الذي بلغ مستويات عالية خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن ثلث كمية المياه يذهب هدراً نتيجة اهتراء جسم القناة والتشققات الكثيرة فيها.

يشار إلى أن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب نفذت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة
” الفاو” في شهر آذار الماضي أعمال ترميم قناة الري الرئيسية ج1، وذلك في إطار تأهيل منظومة الري وتحسين جاهزيتها في منطقة الغاب.

999 4 تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين - الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة
999 5 تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين - الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة
DJI 20260715163906 0101 D تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين - الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة
default
999 6 scaled تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين - الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة
999 7 تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين - الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة
DJI 20260715163416 0094 D تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين - الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة
default

الأمن العام يلقي القبض على عدد من فلول النظام المخلوع في قرية عين شمس بريف مصياف
جلسة حوارية في حماة ضمن حملة “لا تخنقوا الحقيقة”
وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين جراء انهيار منزل  في حماة
من أجواء اليوم الثاني لمعرض الصناعات الدوائية البيطرية المرافق للمؤتمر الدولي السابع للدواجن
جهود مكثفة لمحاصرة الحرائق في ناعور جورين بريف حماة رغم تحديات التضاريس والرياح
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك