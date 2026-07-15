تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين – الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع منظمة /هيكس ايفر/ الإغاثية أعمال ترميم قناة الري الممتدة من قرية الجبين حتى قرية الشيخ حديد بطول 3 كيلومترات.

وأوضح مدير الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أن الهدف من أعمال الترميم تحسين منظومة الري للأراضي الزراعية التي تقدر مساحتها بنحو 2500هكتار، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل من شأنها زيادة انسيابية المياه ضمن القناة والحد من هدرها، ما ينعكس إيجاباً على الواقع الزراعي في المنطقة.

بدوره المزارع علي المحمد من قرية الجبين نوه بأهمية ترميم قناة الري بما يخدم مصلحة المزارعين، ويسهم في والحد من الفاقد المائي الذي بلغ مستويات عالية خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن ثلث كمية المياه يذهب هدراً نتيجة اهتراء جسم القناة والتشققات الكثيرة فيها.

يشار إلى أن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب نفذت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة

” الفاو” في شهر آذار الماضي أعمال ترميم قناة الري الرئيسية ج1، وذلك في إطار تأهيل منظومة الري وتحسين جاهزيتها في منطقة الغاب.